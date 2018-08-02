Оппозиция Италии потребовала расследования вмешательства России в выборы

2 августа, 2018, 20:08

Представители оппозиционной итальянской Демократической партии требуют создать парламентскую комиссию для проведения расследования предполагаемого влияния России на ход выборов путем распространения дезинформации

Об этом пишет Virgilio.

С подобной инициативой выступили депутаты Демократической партии Микеле Анцальди (комитет по культуре) и Кармело Мичели (комитет по вопросам правосудия).

"Итальянский парламент должен срочно дать зеленый свет созданию комиссии по расследованию фейковых новостей. То, что в России создана целая машина по распространению фальшивых новостей, работающая против Демократической партии и в пользу "Движения 5 звезд" и "Лиги", - очень серьезный факт, который подтверждают сведения американских следователей. Итальянцы имеют право знать, их мнением манипулировали с помощью механизмов пропаганды РФ", - говорится в их заявлении.

Накануне на американском сайте FiveThirthyEight опубликовали данные о том, что Twitter использовался Москвой для пропаганды в пользу "Движения "5 звезд" и "Лиги", которые в итоге набрали большинство голосов на парламентских выборах 4 марта и впоследствии сформировали коалиционное правительство. Данные сайта опираются на расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о том, что РФ повлияла на исход президентских выборов и была связана с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Представители США, в частности бывший вице-президент Джо Байден, неоднократно заявляли, что Москва якобы пытается вмешиваться в политические процессы в других странах, включая Италию.

Демократы, которые находились у власти в течение пяти лет с 2013 года, проиграли выборы 4 марта и сейчас составляют оппозицию коалиционном правительстве "Лиги" и "Движения 5 звезд".