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Премьер Италии: санкции против РФ связаны с Минскими соглашениями, за день их не отменишь

Европейские санкции против России, введенные за агрессию в Украине, привязаны к выполнению Минских соглашений

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщает Радио Свобода.

"Система санкций против РФ связана с выполнением Минских соглашений, невозможно думать о их снятии за один день. Но поскольку мы открыты, мы должны заботиться о том, чтобы эти санкции не повлияли на малые российские компании и средний класс, поскольку Италия имеет очень тесные деловые отношения в течение длительного времени", - сказал Конте.

Итальянской премьер добавил, что позиция правительства в отношении Украины не меняется, но добавил, что без РФ решить конфликт невозможно.

"Если мы хотим решить проблемы, мы должны садиться за столом со всеми. Мы не можем не привлекать Россию", - сказал Конте.

Напомним, глав МВД Италии Маттео Сальвини заявлял, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой".

Он также подтвердил свою приверженность отмене европейских санкций против РФ.

После этого министр иностранных дел Италии заявил, что правительство не признает незаконной аннексии Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского Союза.

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