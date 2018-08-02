НБУ ослабил гривню до 27,01 грн/$

2 августа, 2018, 16:35

В четверг, 2 августа, НБУ установил валютный курс на следующий день на уровне 27,01 грн/долл. и 31,54 грн/евро

Об этом сообщает сайт НБУ.

При этом Нацбанк продал с аукциона $100 млн по средневзвешенному курсу 27 грн/долл.

Накануне НБУ установил курс на 2 августа на уровне 26,96 грн/долл.

На черном рынке по данным финансового портала "Минфин" 2 августа по состоянию на 16:30 доллар в среднем покупают по 27,1 грн, продают по 27,2 грн. При этом предложения по покупке колеблются в пределах 26,8-27,3 грн/долл., продажи - в пределах 27,2-27,7 грн/долл.

Ранее в НБУ объяснили удешевление гривни перечислением компаниями дивидендов за границу и выходом нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа.