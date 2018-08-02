Лесные пожары в Греции: полиция задержала подозреваемого в поджоге
2 августа, 2018, 21:36
Греческие полицейские задержали мужчину, который вероятно вызвал лесные пожары в Греции
Об этом сообщает “Укринформ”.
"Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении нескольких поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике", - говорится в сообщении.
Как сообщается, 35-летнего мужчину обвиняют в поджогах на землях Ризари между 26 и 31 июля и неповиновении греческим правоохранителям.
В отчете расследования указано, что вероятно смертельный пожар начался после того как один из местных жителей сжигал древесину. Однако в ходе расследования также установлено, что два отдельных пожара, которые начались вблизи в районе Неа Макри, стали результатом умышленного поджога.
- 30 июля число погибших от масштабного пожара, который бушевал в прибрежных районах к востоку от Афин, возросло до 91.
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