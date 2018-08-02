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Лесные пожары в Греции: полиция задержала подозреваемого в поджоге


фото: Reuters
Греческие полицейские задержали мужчину, который вероятно вызвал лесные пожары в Греции

Об этом сообщает “Укринформ”.

"Полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении нескольких поджогов в муниципалитете Маратонас в восточной Аттике", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 35-летнего мужчину обвиняют в поджогах на землях Ризари между 26 и 31 июля и неповиновении греческим правоохранителям.

В отчете расследования указано, что вероятно смертельный пожар начался после того как один из местных жителей сжигал древесину. Однако в ходе расследования также установлено, что два отдельных пожара, которые начались вблизи в районе Неа Макри, стали результатом умышленного поджога.

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