Пожары в Греции: количество погибших возросло до 91, еще 25 человек пропали без вести

30 июля, 2018, 12:18

Количество погибших от масштабного пожара, который бушевал в прибрежных районах к востоку от Афин, возросло до 91

Об этом сообщает Еkathimerini.

Национальная пожарная служба Греции сообщила, что через шесть дней после пожара пропавшими без вести все еще числятся 25 человек. Греческие чиновники впервые назвали точное число пропавших без вести.

Пожар вспыхнул 23 июля. База данных, которую ведет Центр исследований эпидемиологии катастроф в Брюсселе, показывает, что это наиболее смертоносная лесная пожаров в Европе с 1900 года.

Подавляющее большинство жертв погибли от огня, хотя некоторые люди утонули в море, пытаясь убежать от пламени. Десятки добровольцев-дайверов в воскресенье продолжали искать в море тела погибших.

Напомним, несмотря на заявления чиновников о том, что причиной разрушительных пожаров в Греции был поджог, расследование, проведенное Греческой пожарной службой, показало, что причина в халатности.

Причиной скорее всего стало частное лицо, с высокой вероятностью местный житель, который зажег костер.