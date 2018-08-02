Кожура овощей и фруктов очищают воду лучше фильтров, - исследование
К такому выводу пришли химики из Дикинсонского колледжа, пишет Eurek Alert со ссылкой на ведущего исследователя проекта Синди Самет.
Синди Самет и его ученики несколько лет проводят эксперименты по очистке воды, используя кожицу и семена более десятков видов продуктов - от тыквы до лимона и банана.
Оказалось, что они удаляют мителиновую синь, свинец и медь через процесс адсорбции - молекулы загрязняющих веществ просто постепенно связываются с кожурой и остаются в ней.
В рамках экспериментов кожуру сушили и измельчали перед тем, как поместить ее в раствор. Оказалось, что семена лимона могут удалить 100% ионов свинца, а кожура - не более 96,4%.
"Очень интересно, что такой простой метод очистки воды вполне может выйти из лаборатории на обычную кухню", - говорит Синди Самет.
На данном этапе исследование сосредоточено не на бытовой очистке, а на уничтожении красителей и ионов тяжелых металлов в промышленных стоках. В дальнейшем этот способ очистки воды может стать дешевым и доступным аналогом фильтров для воды.
- Напомним, немецкая художница-активистка Лиин Клаусс создала инсталляцию из 5000 шлепанцев, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов пластиком.
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