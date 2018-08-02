Кожура овощей и фруктов очищают воду лучше фильтров, - исследование

2 августа, 2018, 15:46

Кожура и семена фруктов и овощей могут очищать воду от химических примесей и загрязнения

К такому выводу пришли химики из Дикинсонского колледжа, пишет Eurek Alert со ссылкой на ведущего исследователя проекта Синди Самет.

Синди Самет и его ученики несколько лет проводят эксперименты по очистке воды, используя кожицу и семена более десятков видов продуктов - от тыквы до лимона и банана.

Оказалось, что они удаляют мителиновую синь, свинец и медь через процесс адсорбции - молекулы загрязняющих веществ просто постепенно связываются с кожурой и остаются в ней.

В рамках экспериментов кожуру сушили и измельчали перед тем, как поместить ее в раствор. Оказалось, что семена лимона могут удалить 100% ионов свинца, а кожура - не более 96,4%.

"Очень интересно, что такой простой метод очистки воды вполне может выйти из лаборатории на обычную кухню", - говорит Синди Самет.

На данном этапе исследование сосредоточено не на бытовой очистке, а на уничтожении красителей и ионов тяжелых металлов в промышленных стоках. В дальнейшем этот способ очистки воды может стать дешевым и доступным аналогом фильтров для воды.