Художница собрала 5000 шлепанцев на пляже и сделала инсталляцию

13 июня, 2018, 16:07

Немецкая художница-активистка Лиина Клаусс создала инсталляцию из 5000 шлепанцев, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения океанов пластиком

Об этом пишет Lonely Planet.

Лиин Клаусс создала инсталляцию из шлепанцев, которые нашла на западном побережье Бали. Собирать потерянную обувь ей помогали желающие. Для того чтобы найти 5000 шлепанцев, им понадобилось всего шесть уборок.

Из них активистка начала собирать арт-объект - радужную волну из обуви. Чтобы закрепить между собой элементы инсталляции, она использовала нить из расплавленных колпачков от пластиковых бутылок.

На работу у нее ушло несколько недель.

"Все, что мы выбрасываем, возвращается к нам через воздух, которым мы дышим, воду, которую мы пьем, и почву, в которую мы сажаем растения и на которой выращиваем скот. Пляжные шлепанцы - лишь пример того, как нерационально мы тратим материалы и как можем использовать то, что считаем ненужным", - пояснила автор.

Арт-объект под названием "5000 потерянных подошв" можно увидеть на входе в пляжного клуба Potato Head на курорте Семиньяк до конца сезона 2018 года.