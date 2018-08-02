Библиотеки Киева проведут голосование за лучшую книгу конкурса “Еспресо. Выбор читателей”

К конкурсу присоединились как новые библиотеки, так и те, что уже имели опыт сотрудничества с книжной премией “Еспресо. Выбор читателей”.

“Вспоминая прошлогодний опыт сотрудничества, можем уверенно сказать, что подобные проекты нужны и актуальны. Наши маленькие читатели с большим энтузиазмом и ответственностью относились к определению победителя. Поэтому, готовимся к новым впечатлениям! - рассказывает библиотекарь Анна Кобец, “Библиотеки имени Саши Чекалина для детей” (г. Киев). - Подобная инициатива и опыт являются чрезвычайно ценными и полезными. С одной стороны, вы предоставляете возможность издательствам представить, а читателям узнать о достижениях отечественного книжного рынка и познакомиться с новыми авторами. А с другой, это способствует популяризации не только чтению, но и развитию библиотек, которые в современных условиях превращаются в своеобразные культурные хабы и способны удовлетворить много потребностей современного человека”.

В библиотеке рассказали, что наибольший интерес у читателей вызывают новые поступления. Так, для детских библиотек важным фактором поощрения к чтению является и художественное исполнение и полиграфическое оформление книги. Именно на это ориентированы ведущие отечественные издатели – сделать книгу не только интересной, но и привлекательной.

“И все же, каким бы нарядным и ярким не было книжное издание, его основная ценность – наполнение и содержание. Это, например, удалось качественно совместить прошлогоднем победителю конкурса "Еспресо. Выбор читателей" в номинации "Детская литература" "Где Ойра?" Тани Стус”, - продолжает Анна Кобец.

Библиотекари сходятся на мнении, что книжные конкурсы способны качественно повлиять на формирование читательских предпочтений, моду, сориентировать в водовороте новинок книгоиздания, обратить внимание на лучшие издательские проекты. Подобные конкурсы открывают новые имена, поднимают престиж издательств и вдохновляют и мотивируют авторов к участию в них. И самым главным, пожалуй, является то, что такие конкурсы способствуют популяризации книги и чтения в целом.

"Художественных произведений очень много, все авторы хотят донести до широкого круга свои произведения. Найдет ли то или иное произведение своего читателя? Как выбрать книгу, которая будет интересной для пользователя? Поэтому очень важно проводить книжные конкурсы, чтобы сам пользователь выбирал, что ему нужно на сегодняшний день. Потом лучшие книги должны быть доступны для широкого круга читателей через библиотеки, а не только для тех кто способен купить книгу. На сегодня много молодых людей в поиске самой сути жизни: интересуются литературой, где раскрывается эта тема, изотерической литературой, фантастикой, а это преимущественно современная литература. - рассказала Галина Сорока, директор Киевской областной библиотеки для юношества". - Именно поэтому, проводення таких конкурсов - правильная мысль и инициатива, ведь в библиотеках есть настоящие знатоки и книголюбы. В библиотеках есть даже, так называемые, "семейные формуляры", т. е. читает вся семья".

В “Районной библиотеке П. Усенка для детей г. Киева” и в “Библиотеке им. Василия Яна г. Киев” так же подчеркнули интерес читателей к современной литературе. Активные читатели, осведомленные в литературе с удовольствием приобщаются к голосованию, правда новостей книжек в библиотеках не хватает.

Определение победителей конкурса пройдет с сентября до конца октября 2018 года.

Где можно проголосовать в Киеве: