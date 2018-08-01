В Киеве шаурмой отравились уже 60 человек
1 августа, 2018, 17:53
В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до по меньшей мере 60 человек
Об этом сообщает Госпотребслужба.
По официальным данным, количество заболеваний острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 60 случаев.
- 23 случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в Мафе (автоприцеп "Купава"), станция метро "Дарница".
- 25 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением 29.07.-30.07.2018 шаурмы, приобретенной в Мафе возле кафе “Речной порт” (Почтовая площадь, Подольский район м. Киева).
- 11 случаев острой кишечной инфекции, связанных с употреблением 30.07.2018 шаурмы, приобретенной в Мафе возле супермаркета VARUS (Оболонский проспект, 20А).
- 1 случай - станция метро Лесная
Сейчас все указанные Мафы закрыты.
- Напомним, 31 июля в Киеве люди массово отравились шаурмой, госпитализированы более 30 человек.
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