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В Киеве шаурмой отравились уже 60 человек

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой возросло до по меньшей мере 60 человек

Об этом сообщает Госпотребслужба.

По официальным данным, количество заболеваний острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением шаурмы, составляет 60 случаев.

  • 23 случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в Мафе (автоприцеп "Купава"), станция метро "Дарница".
  • 25 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, связанных с употреблением 29.07.-30.07.2018 шаурмы, приобретенной в Мафе возле кафе “Речной порт” (Почтовая площадь, Подольский район м. Киева).
  • 11 случаев острой кишечной инфекции, связанных с употреблением 30.07.2018 шаурмы, приобретенной в Мафе возле супермаркета VARUS (Оболонский проспект, 20А).
  • 1 случай - станция метро Лесная

Сейчас все указанные Мафы закрыты.

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