В Киеве люди массово отравились шаурмой, госпитализированы более 30 человек

31 июля, 2018, 22:02

В Киеве зафиксирована вспышка пищевого отравления среди людей, которые накануне ели шаурму

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение об отравлении начали поступать в понедельник, 30 июля. Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте.

"Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками", - отметил начальник Днепровского управления полиции Киева Александр Кузьмин.

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или до трех лет ограничения свободы.

В то же время известный украинский инфекционист Ольга Голубовская сообщила, что госпитализированы уже более 30 пострадавших, которые отведали шаурмы, среди них есть беременные женщины. Больные продолжают поступать.

"Клинически похоже на сальмонеллез. Заболевание протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой", - написала Голубовская.