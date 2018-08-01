Украина сэкономила с помощью ProZorro 52 млрд грн

1 августа, 2018, 18:22

Система электронных государственных закупок ProZorro за два года существования сэкономила 52 млрд грн бюджетных средств

Об этом сообщил заместитель министра Минэкономразвития Максим Нефедов в Facebook.

"Мы не можем построить отдельно взятый рай ProZorro, где все будет идеально, несмотря на жизнь рядом. Но мы можем показать пример изменений, можем толкать систему вперед, можем построить новую государственную службу в ГП "Прозорро" и департаменте публичных закупок и можем стать тем кайлом, которое пробьет скалу хотя бы в одном месте!”, - отметил Нефедов.

Заместитель министра прикрепил к сообщению инфографику с результатами системы ProZorro за 2 года. Отмечается, что за это время было проведено более 2 млн тендеров и найдено 155 тысяч новых поставщиков.

Общая сумма экономии от системы составляет 52 млрд грн. ProZorro обеспечила 155 тыс. новых поставщиков, а наибольшее количество участников на торгах насчитывает 24.