Украина сэкономила с помощью ProZorro 52 млрд грн
Об этом сообщил заместитель министра Минэкономразвития Максим Нефедов в Facebook.
"Мы не можем построить отдельно взятый рай ProZorro, где все будет идеально, несмотря на жизнь рядом. Но мы можем показать пример изменений, можем толкать систему вперед, можем построить новую государственную службу в ГП "Прозорро" и департаменте публичных закупок и можем стать тем кайлом, которое пробьет скалу хотя бы в одном месте!”, - отметил Нефедов.
Заместитель министра прикрепил к сообщению инфографику с результатами системы ProZorro за 2 года. Отмечается, что за это время было проведено более 2 млн тендеров и найдено 155 тысяч новых поставщиков.
Общая сумма экономии от системы составляет 52 млрд грн. ProZorro обеспечила 155 тыс. новых поставщиков, а наибольшее количество участников на торгах насчитывает 24.
- 24 июля в системе ProZorro.Продажи появился первый объект в рамках малой приватизации.
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