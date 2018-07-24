В Украине началась малая приватизация через систему ProZorro.Продажи
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
Первый объект в рамках малой приватизации выставил отдел по управлению и приватизации коммунального имущества Житомирского городского совета на торговой площадке smarttender.biz - это двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира. Сразу после этого свои первые объекты малой приватизации в системе зарегистрировали Львов и Измаил.
Максим Нефедов, первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины, подчеркнул, что заход первых объектов от городских администраций - это очень важный шаг.
"Во-первых, это показывает, что система Prozorro.Продажи готова к старту малой приватизации. А во-вторых, доказывает, что в регионах есть прогрессивные лидеры, которые быстро осваивают новые инструменты и действительно занимаются благосостоянием громад. Ведь именно местные громады получат главное преимущество от прозрачной и эффективной малой приватизации", - считает Максим Нефедов.
Между тем Проект ProZorro.Продажи продолжает первую волну авторизации электронных площадок для проведения малой приватизации. По итогам тестов право подключать продавцов и покупателей к аукционам малой приватизации получили уже 18 торговых площадок.
- Напомним, в апреле в системе ProZorro объявили первый тендер для проектов, которые финансируются за счет Всемирного банка.
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