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В Украине началась малая приватизация через систему ProZorro.Продажи


фото: Facebook
В системе ProZorro.Продажи появился первый объект в рамках малой приватизации

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Первый объект в рамках малой приватизации выставил отдел по управлению и приватизации коммунального имущества Житомирского городского совета на торговой площадке smarttender.biz - это двухэтажное здание недействующей стоматологической поликлиники в центре Житомира. Сразу после этого свои первые объекты малой приватизации в системе зарегистрировали Львов и Измаил.

Максим Нефедов, первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины, подчеркнул, что заход первых объектов от городских администраций - это очень важный шаг.

"Во-первых, это показывает, что система Prozorro.Продажи готова к старту малой приватизации. А во-вторых, доказывает, что в регионах есть прогрессивные лидеры, которые быстро осваивают новые инструменты и действительно занимаются благосостоянием громад. Ведь именно местные громады получат главное преимущество от прозрачной и эффективной малой приватизации", - считает Максим Нефедов.

Между тем Проект ProZorro.Продажи продолжает первую волну авторизации электронных площадок для проведения малой приватизации. По итогам тестов право подключать продавцов и покупателей к аукционам малой приватизации получили уже 18 торговых площадок.

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