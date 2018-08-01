Кто войдет в наблюдательный совет "Укрэнерго" и где эти люди работали раньше
Об этом сообщает "Экономическая правда”.
Кандидатами в независимые члены наблюдательного совета "Укрэнерго" избраны экс-топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски, бывший президент европейской сети операторов ENTSO-E Педер Андреасен и член совета директоров Еlectricité de France и президент Французского Энергетического Совета Оливье Апперт.
Все четыре члена НС отобраны, но пока не утверждены.
В качестве представителя правительства в наблюдательный совет войдет заместитель Государственного секретаря Кабинета министров Сергей Кушнир. По информации, Кушнир является креатурой вице-премьер-министра Кистиона.
В целом, наблюдательный совет будет состоять из 7 членов, трое из которых являются представителями государства.
Ожидается, что независимый наблюдательный совет будет формировать и утверждать стратегию развития компании, назначать менеджмент, оценивать работу и выбирать независимого аудитора для осуществления проверки.
- Напомним, 24 апреля Кабмин объявил конкурсы на должности независимых членов наблюдательного совета оператора электросетей НЭК "Укрэнерго".
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-