Кто войдет в наблюдательный совет "Укрэнерго" и где эти люди работали раньше

1 августа, 2018, 20:49

СМИ обнародовали кандидатуры четырех независимых членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" и одного представителя правительства

Об этом сообщает "Экономическая правда”.

Кандидатами в независимые члены наблюдательного совета "Укрэнерго" избраны экс-топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски, бывший президент европейской сети операторов ENTSO-E Педер Андреасен и член совета директоров Еlectricité de France и президент Французского Энергетического Совета Оливье Апперт.

Все четыре члена НС отобраны, но пока не утверждены.

В качестве представителя правительства в наблюдательный совет войдет заместитель Государственного секретаря Кабинета министров Сергей Кушнир. По информации, Кушнир является креатурой вице-премьер-министра Кистиона.

В целом, наблюдательный совет будет состоять из 7 членов, трое из которых являются представителями государства.

Ожидается, что независимый наблюдательный совет будет формировать и утверждать стратегию развития компании, назначать менеджмент, оценивать работу и выбирать независимого аудитора для осуществления проверки.