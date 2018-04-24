Правительство объявило конкурс на независимых членов наблюдательных советов "Укрзализныци" и "Укрэнерго"

24 апреля, 2018, 10:00

Кабмин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательных советов железнодорожного оператора ПАО "Укрзализныця" и оператора электросетей НЭК "Укрэнерго"

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Документы на участие в конкурсе принимаются до 14 мая текущего года. Конкурсный отбор начнется с 21 мая.

Результаты конкурсов будут оглашены на сайте правительства 3 июля.

Ранее, в марте 2018 года, Кабмин обновил номинаций ный комитет и процедуру отбора руководителей крупнейших госпредприятий и независимых членов их наблюдательных советов. Конкурсы в "Укрэнерго" и "Укрзализныця" станут первыми, которые пройдут по новой процедуре.