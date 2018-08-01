57 женщин в небе: в Харькове установили мировой рекорд в парашютном спорте
Об этом сообщает Харьковский аэроклуб им В.С.Гризодубовой.
На высоте более 5000 метров спортсменки отделились от трех самолетов. За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе.
Достижения международной команды Women on Wings зарегистрировали судьи Международной федерации воздухоплавания - Жизель Хейтзингер и Владимир Злотник, после чего отправили официальное видео рекордной попытки своих коллег в других странах. Международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории “Большие формации с перестраиванием среди женщин.
Women on Wings намерены перебить свое достижение. Сегодня, завтра и в пятницу парашютистки будут выполнять прыжки формациями по 60, 62 и 64, чтобы установить новые мировые рекорды.
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