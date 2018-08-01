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57 женщин в небе: в Харькове установили мировой рекорд в парашютном спорте


фото: aeroclub.net.ua
На харьковском аэродроме "Коротич" установили мировой рекорд по парашютному спорту среди женщин

Об этом сообщает Харьковский аэроклуб им В.С.Гризодубовой.

На высоте более 5000 метров спортсменки отделились от трех самолетов. За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе.

Достижения международной команды Women on Wings зарегистрировали судьи Международной федерации воздухоплавания - Жизель Хейтзингер и Владимир Злотник, после чего отправили официальное видео рекордной попытки своих коллег в других странах. Международная коллегия судей подтвердила установление рекорда мира в категории “Большие формации с перестраиванием среди женщин.

Women on Wings намерены перебить свое достижение. Сегодня, завтра и в пятницу парашютистки будут выполнять прыжки формациями по 60, 62 и 64, чтобы установить новые мировые рекорды.

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