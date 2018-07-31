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Жесткий ответ относительно статуса Крыма: Порошенко приветствовал санкции ЕС против Керченского моста


фото: REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза о введении санкций против шести компаний, которые причастны к строительству Крымского моста

Об этом он написал в Facebook.

"В сочетании с июньским решением Совета ЕС продлить весь "крымский пакет" санкций против России до 23 июня 2019 года и исторической "Декларацией Помпео" Кремль получил жесткий и мощный ответ на вопрос принадлежности и статуса Крыма", - написал Порошенко.

Также, президент поручил МИДУ усилить работу относительно дальнейшего ужесточения санкций против российского агрессора и любых физических или юридических лиц, которые связаны с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.

  • Напомним, Европейский Союз с 31 июля ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. Ограничительные меры заключаются в замораживании активов в ЕС, принадлежащих этим субъектам, а лица и организации в ЕС не могут оказывать им финансовые услуги.
 
 
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