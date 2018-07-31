Wizz Air запустит рейс Харьков-Лондон
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Известно, что рейсы будут курсировать трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Украинские пассажиры, которые намерены посетить Великобританию, уже могут бронировать билеты на сайте компании по ценам от 609 грн или 19,99 евро.
В сообщении отмечается, что Wizz Air предложит более 180 тыс. посадочных мест на рейсах в/из Украины в 2019 году.
"Направление Харьков-Лондон Лутон станет первым в истории Международного аэропорта "Харьков" регулярным авиасообщением Слобожанщины и Великобритании. Мы верим, что прямые рейсы Харьков-Лондон Лутон станут драйвером развития финансовых, культурных, экономических и туристических отношений со столицей Великобритании не только для нашего города, но и для всей Восточной Украины", - говорится в сообщении.
- Недавно Wizz Air решил изменить правила провоза ручной клади в своих самолетах.
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