Пассажирам Wizz Air ограничат право на ручную кладь
Об этом сообщает Lowcost.ua.
В октябре 2017 года авиакомпания ввела новый стандарт бесплатной ручной клади размером 55x40x23 см, весом до 10 килограмм и одновременно ограничила количество людей, которые могут бесплатно пронести этот багаж на борт самолета. Гарантию провезти ручную кладь в салоне самолета получили только первые 90 пассажиров.
Пока авиакомпания еще больше ограничивает право перевозки ручной клади. Таким образом в салон самолета вещи смогут пронести только те, кто заплатят за Wizz Priority - услугу, которая предоставляет право первоочередного попадания в салон самолета, возможность пронести ручную кладь, а также маленькую сумку 40 x 30 x 18 см.
Ручную кладь пассажиров, которые не приобрели услугу приоритетной посадки, будет перемещен в багажный отсек перед посадкой в самолет и возвращены на ленту выдачи багажа после приземления.
Такое решение Wizz Air объясняет отсутствием места в багажных отсеках в салоне самолета, и поэтому авиакомпания не может гарантировать всем пассажирам возможность взять с собой чемодан в самолет.
- Отмечается, что в 2017 году лоукост Wizz Air перевез свыше 685 тысяч пассажиров из Киева и Львова, что на 64% больше в сравнении с предыдущим годом.
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