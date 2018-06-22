 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пассажирам Wizz Air ограничат право на ручную кладь

Венгерский лоукостер Wizz Air решил изменить правила провоза ручной клади в своих самолетах

Об этом сообщает Lowcost.ua.

В октябре 2017 года авиакомпания ввела новый стандарт бесплатной ручной клади размером 55x40x23 см, весом до 10 килограмм и одновременно ограничила количество людей, которые могут бесплатно пронести этот багаж на борт самолета. Гарантию провезти ручную кладь в салоне самолета получили только первые 90 пассажиров.

Пока авиакомпания еще больше ограничивает право перевозки ручной клади. Таким образом в салон самолета вещи смогут пронести только те, кто заплатят за Wizz Priority - услугу, которая предоставляет право первоочередного попадания в салон самолета, возможность пронести ручную кладь, а также маленькую сумку 40 x 30 x 18 см.

Ручную кладь пассажиров, которые не приобрели услугу приоритетной посадки, будет перемещен в багажный отсек перед посадкой в самолет и возвращены на ленту выдачи багажа после приземления.

Такое решение Wizz Air объясняет отсутствием места в багажных отсеках в салоне самолета, и поэтому авиакомпания не может гарантировать всем пассажирам возможность взять с собой чемодан в самолет.

  • Отмечается, что в 2017 году лоукост Wizz Air перевез свыше 685 тысяч пассажиров из Киева и Львова, что на 64% больше в сравнении с предыдущим годом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

22 июня, 2018 пятница

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать