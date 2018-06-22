Пассажирам Wizz Air ограничат право на ручную кладь

22 июня, 2018, 11:02

Венгерский лоукостер Wizz Air решил изменить правила провоза ручной клади в своих самолетах

Об этом сообщает Lowcost.ua.

В октябре 2017 года авиакомпания ввела новый стандарт бесплатной ручной клади размером 55x40x23 см, весом до 10 килограмм и одновременно ограничила количество людей, которые могут бесплатно пронести этот багаж на борт самолета. Гарантию провезти ручную кладь в салоне самолета получили только первые 90 пассажиров.

Пока авиакомпания еще больше ограничивает право перевозки ручной клади. Таким образом в салон самолета вещи смогут пронести только те, кто заплатят за Wizz Priority - услугу, которая предоставляет право первоочередного попадания в салон самолета, возможность пронести ручную кладь, а также маленькую сумку 40 x 30 x 18 см.

Ручную кладь пассажиров, которые не приобрели услугу приоритетной посадки, будет перемещен в багажный отсек перед посадкой в самолет и возвращены на ленту выдачи багажа после приземления.

Такое решение Wizz Air объясняет отсутствием места в багажных отсеках в салоне самолета, и поэтому авиакомпания не может гарантировать всем пассажирам возможность взять с собой чемодан в самолет.