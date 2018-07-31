 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Турчинов предлагает ввести уголовное наказание за госзакупки в России


фото: DW
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность за государственные закупки в России

Об этом Турчинов заявил журналистам, передает "Общественное".

"Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за поддержку страны-агрессора", - отметил Турчинов.

Секретарь объяснил, что каждый “ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной”. В частности, он вспомнил о закупке Укрзализныцей наградных значков в России более 70 тысяч гривен, которую назвал “позором”.

”Когда мы уже какие-то там бляшки закупаем в России, это просто позор”, - сказал Турчинов.

  • Напомним, 30 июля государственное ПАО "Укрзализныця" заказало у российского поставщика партию значков "Почетный железнодорожник" стоимостью около 800 грн каждый.
  • Впоследствии и. о. главы правления предприятия Евгений Кравцов поручил приостановить процедуру закупки знаков.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

31 июля, 2018 вторник

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать