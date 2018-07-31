Турчинов предлагает ввести уголовное наказание за госзакупки в России

31 июля, 2018, 16:59

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность за государственные закупки в России

Об этом Турчинов заявил журналистам, передает "Общественное".

"Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за поддержку страны-агрессора", - отметил Турчинов.

Секретарь объяснил, что каждый “ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной”. В частности, он вспомнил о закупке Укрзализныцей наградных значков в России более 70 тысяч гривен, которую назвал “позором”.

”Когда мы уже какие-то там бляшки закупаем в России, это просто позор”, - сказал Турчинов.