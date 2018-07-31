Турчинов предлагает ввести уголовное наказание за госзакупки в России
31 июля, 2018, 16:59
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предлагает ввести уголовную ответственность за государственные закупки в России
Об этом Турчинов заявил журналистам, передает "Общественное".
"Должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за поддержку страны-агрессора", - отметил Турчинов.
Секретарь объяснил, что каждый “ответственный руководитель должен отчитываться перед своей страной”. В частности, он вспомнил о закупке Укрзализныцей наградных значков в России более 70 тысяч гривен, которую назвал “позором”.
”Когда мы уже какие-то там бляшки закупаем в России, это просто позор”, - сказал Турчинов.
- Напомним, 30 июля государственное ПАО "Укрзализныця" заказало у российского поставщика партию значков "Почетный железнодорожник" стоимостью около 800 грн каждый.
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Впоследствии и. о. главы правления предприятия Евгений Кравцов поручил приостановить процедуру закупки знаков.
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