"Укрзализныця" заказала в России почетные значки на 77 тыс. грн
Об этом говорится в данных тендера на сайте Prozorro.
Так, победитель тендера административно-хозяйственное управление ОАО "Российские железные дороги" должно поставить Центру обеспечения производства "Укрзализныця" 96 значков в футляре с соответствующими бланками удостоверений на общую сумму 181,9 тыс. руб. (77,3 тыс. грн).
Несмотря на высокую стоимость, в конструкции знаков отсутствуют элементы из драгоценных металлов или камней - значки будут изготавливать из медно-никелевого сплава с латунными элементами. К каждому значку прилагается футляр и кожаное удостоверение. Изготовление значков поручено российскому ООО "Культторг".
Позже, 30 июля, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что и. о. председателя правления предприятия Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки значков "Почетный железнодорожник".
"Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуальной политический контекст", - говорится в сообщении.
"Укрзализныця" также обратилась в Мининфраструктуры с предложением пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоения знака "Почетный железнодорожник", поскольку награждение этим знаком осуществляется в соответствии с договором государств-участников СНГ, Латвии и Эстонии, принятым на 7-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ 6 февраля 1993 в Алматы.
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