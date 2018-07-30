"Укрзализныця" заказала в России почетные значки на 77 тыс. грн

30 июля, 2018, 17:04

Государственное ПАО "Укрзализныця" заказало у российского поставщика партию значков "Почетный железнодорожник" стоимостью около 800 грн каждый

Об этом говорится в данных тендера на сайте Prozorro.

Так, победитель тендера административно-хозяйственное управление ОАО "Российские железные дороги" должно поставить Центру обеспечения производства "Укрзализныця" 96 значков в футляре с соответствующими бланками удостоверений на общую сумму 181,9 тыс. руб. (77,3 тыс. грн).

Несмотря на высокую стоимость, в конструкции знаков отсутствуют элементы из драгоценных металлов или камней - значки будут изготавливать из медно-никелевого сплава с латунными элементами. К каждому значку прилагается футляр и кожаное удостоверение. Изготовление значков поручено российскому ООО "Культторг".

Позже, 30 июля, пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что и. о. председателя правления предприятия Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки значков "Почетный железнодорожник".

"Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуальной политический контекст", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" также обратилась в Мининфраструктуры с предложением пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоения знака "Почетный железнодорожник", поскольку награждение этим знаком осуществляется в соответствии с договором государств-участников СНГ, Латвии и Эстонии, принятым на 7-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ 6 февраля 1993 в Алматы.