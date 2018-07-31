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РФ согласилась допустить польских экспертов к обломкам самолета Качиньского


фото: REUTERS
Следственный комитет России согласился на приезд в Смоленскую область польских прокуроров и экспертов для обследования останков польского самолета Ту-154М

Об этом сообщает Wpolityce.pl со ссылкой на письмо из Москвы польскому Министерству иностранных дел.

Следственный комитет Российской Федерации согласился на приезд польских прокуроров вместе с экспертами в Смоленск для осмотра останков польского самолета.

Сейчас две стороны договариваются о дате поездки (по информации, это произойдет в ближайшие недели), составе польской делегации и объеме мероприятий, которые будут проводить.

Отмечается, обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.

  • Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
  • Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко было найдены останки 5 человек.
  • В гробу президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
  • Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
  • На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.
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