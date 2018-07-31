РФ согласилась допустить польских экспертов к обломкам самолета Качиньского
31 июля, 2018, 15:37
Следственный комитет России согласился на приезд в Смоленскую область польских прокуроров и экспертов для обследования останков польского самолета Ту-154М
Об этом сообщает Wpolityce.pl со ссылкой на письмо из Москвы польскому Министерству иностранных дел.
Следственный комитет Российской Федерации согласился на приезд польских прокуроров вместе с экспертами в Смоленск для осмотра останков польского самолета.
Сейчас две стороны договариваются о дате поездки (по информации, это произойдет в ближайшие недели), составе польской делегации и объеме мероприятий, которые будут проводить.
Отмечается, обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.
- Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
- Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко было найдены останки 5 человек.
- В гробу президента Польши Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
- Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
- На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-