РФ согласилась допустить польских экспертов к обломкам самолета Качиньского

31 июля, 2018, 15:37

Следственный комитет России согласился на приезд в Смоленскую область польских прокуроров и экспертов для обследования останков польского самолета Ту-154М

Об этом сообщает Wpolityce.pl со ссылкой на письмо из Москвы польскому Министерству иностранных дел.

Следственный комитет Российской Федерации согласился на приезд польских прокуроров вместе с экспертами в Смоленск для осмотра останков польского самолета.

Сейчас две стороны договариваются о дате поездки (по информации, это произойдет в ближайшие недели), составе польской делегации и объеме мероприятий, которые будут проводить.

Отмечается, обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.