Меньше соли и алкоголя: МЗ запускает национальную кампанию здорового образа жизни
31 июля, 2018, 21:04
Министерство здравоохранения впервые системно внедряет меры для профилактики болезней, вызванных образом жизни и условиями окружающей среды
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Правительство приняло разработанный МЗ Украины Национальный план мер в отношении неинфекционных заболеваний для достижения глобальных целей устойчивого развития.
Внедрение Национального плана позволит:
- до 2030 года на треть снизить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний и других;
- минимум на 10% уменьшить злоупотребление алкоголем;
- на 10% уменьшить распространенность низкой физической активности;
- сократить на 30% потребление соли;
- снизить до показателя 18,5% распространенность потребления табачных изделий населением в возрасте старше 15 лет;
- остановить рост заболеваемости ожирением и диабетом;
- на 25% снизить смертность от ДТП.
- Недавно и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что 6 тысяч человек из зарегистрированной очереди смогут в этом году получить лечение от гепатита С, согласно госпрограммы.
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится