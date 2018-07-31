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Меньше соли и алкоголя: МЗ запускает национальную кампанию здорового образа жизни

Министерство здравоохранения впервые системно внедряет меры для профилактики болезней, вызванных образом жизни и условиями окружающей среды

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Правительство приняло разработанный МЗ Украины Национальный план мер в отношении неинфекционных заболеваний для достижения глобальных целей устойчивого развития.

Внедрение Национального плана позволит:

  • до 2030 года на треть снизить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний и других;
  • минимум на 10% уменьшить злоупотребление алкоголем;
  • на 10% уменьшить распространенность низкой физической активности;
  • сократить на 30% потребление соли;
  • снизить до показателя 18,5% распространенность потребления табачных изделий населением в возрасте старше 15 лет;
  • остановить рост заболеваемости ожирением и диабетом;
  • на 25% снизить смертность от ДТП.
  • Недавно и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что 6 тысяч человек из зарегистрированной очереди смогут в этом году получить лечение от гепатита С, согласно госпрограммы.
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