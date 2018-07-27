Гепатит С в Украине: в Минздраве обещают лечение за счет государства и недорогие лекарства

27 июля, 2018, 12:36

6 тысяч человек из зарегистрированной очереди смогут в этом году получить лечение от гепатита С, согласно госпрограммы

Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга, посвященного Международному дню борьбы с гепатитами, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что в Украине официально зарегистрировали почти 53 тыс людей, больных гепатитом С. При этом многие люди не регистрируются и не становятся в очередь на лечение, потому что не верят, что им помогут.

"Все пациенты с гепатитом С, которые стоят в очереди на лечение, получат современные качественные лекарства бесплатно, начиная с этого года. В 2018 году за государственный счет лечения получат 6 тыс пациентов. Это те, кто нуждается немедленно лечиться или имеют осложнения, конфекции с ВИЧ, или женщины, которые хотят забеременеть ", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, дополнительно на этот год есть возможность также пролечить еще 2,5 тысячи человек с гепатитом из очереди ожидания на лечение.

В частности, курс лечения препаратами последнего поколения в США стоит примерно $ 8 тыс и длится около 12 недель. Минздрав закупает инновационные лекарства по сниженной цене $ 89, они эффективны на 90%.

"Курс лечения будет не только через государственную программу, и сама цена будет в аптеках. Те, кто не хочет ждать очереди, могут купить его", - отметила Супрун.

Согласно последним данным, около 5% украинский инфицированные вирусом гепатита С, фактически это 2 млн человек.