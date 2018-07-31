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Эстония готовится нанести киберудар по России в случае войны, - СМИ

Эстонская армия создала киберподразделение для отражения атак в виртуальном мире, но кроме оборонительных стратегий, команда из 300 военных также разрабатывает наступательные возможности Эстонии на случай военного конфликта

Об этом передает Bloomberg.

"Чтобы подготовиться к обороне, надо хорошо знать, как атаковать", - сказал полковник Андрес Хаирк, который командует киберподразделением вооруженных сил Эстонии.

"Когда появляется реальная потребность из-за вооруженного конфликта или войны, тогда эти возможности, разработанные для проверки наших систем, могут быть нацелены против потенциального врага", - отметил он.

Несмотря на то, что армия России в 150 раз больше, чем эстонская, Таллинн имеет значительное преимущество в киберпространстве, говорится в материале. Балтийская страна стала важным технологическим узлом в мире, на ее территории размещен центр киберобороны НАТО. Также Эстония провела первые антихакерские обучения для министров обороны стран ЕС в прошлом году.

2007 года в Эстонии из-за российской кибератаки была остановлена работа правительства, банков и СМИ. Все это произошло на фоне спора с Кремлем из-за решения эстонских властей перенести мемориал Второй мировой войны в свою столицу. Через 9 лет после того хакеры, у которых были связи с военной разведкой России, были обвинены в организации атаки против крупнейшего производителя сланцевой нефти в Эстонии.

По инициативе Литвы страны ЕС начинают создавать силы быстрого кибернетического реагирования – протокол о намерениях подписали министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии.

  • Ранее в Департаменте внешней разведки Эстонии рассказали, что обнаружили агентов влияния России среди своих политиков, дипломатов и журналистов.
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