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В Эстонии выявили агентов влияния России, - внешняя разведка

В Департаменте внешней разведки Эстонии рассказали, что обнаружили агентов влияния России среди своих политиков, дипломатов и журналистов

Об этом заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран во время американского Форума безопасности в Аспене, сообщает издание Delfi.

Он отметил, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, выявлены люди, которые могут быть агентами влияния России.

"Мы обнаружили сеть, которая состоит из политиков, журналистов, дипломатов и бизнесменов, на самом деле включающую в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы четко видим, что эти люди навязывают российский план действий", - отметил Марран.

По его словам, угроза со стороны Кремля до сих пор существует, даже несмотря на саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности, в последнее время российские власти начали чаще использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль.

Марран рассказал о политиках, которые годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран.

"Что они (россияне) им предложили, - это внимание СМИ и политическую поддержку, эксклюзивные бизнес-возможности и в редких случаях также финансовую помощь", - добавил Марран.

При этом он не согласился назвать ни одного конкретного политика, дипломата или журналиста, относительно которого есть подозрение в этом деле.

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