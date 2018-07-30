СБУ назвала имена еще трех "вагнеровцеів", воевавших в Сирии и на Донбассе

"26.07.2018 во время брифинга СБУ обнародованы фамилии 70 наемников, которые погибли или получили ранения во время этих событий (7 февраля в Сирии, - ред.). Сегодня СБУ дополнительно публикует информацию о еще трех иностранных наемниках "ЧВК Вагнера", минимум два из которых принимали участие в боевых действиях на востоке Украины в составе российских НЗФ", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, один из этих наемников - гражданин Республики Армения Грачян Геворг, 1980 года рождения, погиб во время так называемого пригожинского наступления в Сирии 7 февраля 2018 года.

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Напомним, 26 июля на брифинге в Киеве руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов заявил, что Служба безопасности Украины установила и идентифицировала личность 206 наемников российской "Частной военной компании Вагнера", которые принимали участие в военных действиях в Сирии в феврале этого года. Имеющиеся в СБУ документы свидетельствуют, что не менее 80 из них погибли, еще почти 100 получили ранения.

7 февраля возле сирийского города Дейр-эз-Зор лояльные режиму президента Башара Асада войска при поддержке российской "ЧВК Вагнера" попытались захватить нефтеносный район, контролированный проамериканским курдско-арабским альянсом "Сирийские демократические силы". По нападавшим был нанесен мощный удар американской авиацией, штурмовыми вертолетами и ударными дронами. Позже появилась информация о сотнях жертв со стороны сил режима - главным образом, среди "вагнеровцев". В частности, было подтверждено, что раненых и погибших срочно перевезли спецрейсами в Москву и Санкт-Петербург.

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