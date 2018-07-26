СБУ идентифицировала 206 наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали в Сирии в феврале

26 июля, 2018, 14:28

СБУ имеет доказательства участия более 200 наемников ЧВК "Вагнера" в февральской операции в провинции Дейр-Эз-Зор, которое отрицают российские власти

Об этом во время брифинга заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, сообщает Еспресо.TV.

Он напомнил, что в феврале в СМИ распространялась информация об огромных потерях ЧВК "Вагнера" во время столкновения с силами коалиции 7 февраля 2018 года в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор, также известного как "пригожинское наступление".

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При этом официальные российские лица эту информацию опровергли.

"Сегодня мы приведем доказательства того, что российская власть прибегла к откровенной лжи и сознательно вводит в заблуждение не только мировое, но и российское общество. СБУ установила и идентифицировала личность 206 наемников ЧВК "Вагнера", которые непосредственно принимали участие в этом наступлении", - подчеркнул Гуськов.

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По его словам, имеющиеся документы свидетельствуют о том, что не менее 80 наемников погибли и более 100 - получили ранения.

Таким образом, сегодня СБУ обнародовала первую часть персональных данных о 40 погибших и 30 раненых наемников. Все списки позже будут размещены на сайте Службы.