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СБУ идентифицировала 206 наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали в Сирии в феврале

СБУ имеет доказательства участия более 200 наемников ЧВК "Вагнера" в февральской операции в провинции Дейр-Эз-Зор, которое отрицают российские власти

Об этом во время брифинга заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, сообщает Еспресо.TV.

Он напомнил, что в феврале в СМИ распространялась информация об огромных потерях ЧВК "Вагнера" во время столкновения с силами коалиции 7 февраля 2018 года в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор, также известного как "пригожинское наступление".

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При этом официальные российские лица эту информацию опровергли.

"Сегодня мы приведем доказательства того, что российская власть прибегла к откровенной лжи и сознательно вводит в заблуждение не только мировое, но и российское общество. СБУ установила и идентифицировала личность 206 наемников ЧВК "Вагнера", которые непосредственно принимали участие в этом наступлении", - подчеркнул Гуськов.

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По его словам, имеющиеся документы свидетельствуют о том, что не менее 80 наемников погибли и более 100 - получили ранения.

Таким образом, сегодня СБУ обнародовала первую часть персональных данных о 40 погибших и 30 раненых наемников. Все списки позже будут размещены на сайте Службы.

  • Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по разным оценкам, от 300 до 500 человек с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Еще 74 боевика бесследно пропали.
  • При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в результате американского авиаудара в Сирии в ночь на 8 февраля действительно могли погибнуть всего 5 россиян
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