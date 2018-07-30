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Новый флешмоб: украинцы обрушили рейтинг фильма о сербском наемнике "ДНР"

Украинцы обрушили рейтинг "документальной" ленты про серба, который воюет за оккупационную администрацию России на Донбассе

Об этом сообщил ведущий Андрей Булґгаров в Facebook.

"В Мордоре вышел документальный, так сказать, фильм, о том как серб по имени Деки приехал на Донбасс воевать с американцами. Кто не в курсе, этот Деки (Деян Берич) - садист и убийца. Подобного дерьма убогие наснимали много, но не все это дерьмо попало в американский Рейтинг IMDB", - отметил ведущий.

Поэтому Булгаров призвал к немедленной реакции украинцев, чтобы “загнать под плинтус этот рейтинг”.

Сообщается, что на 13:00 30 июля рейтинг фильма составлял 7,2 из 10 возможных баллов. Сейчас рейтинг упал до 3,2 пунктов.

Присоединиться к флешмобу можно здесь.

 
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