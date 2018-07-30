Конституционный суд Грузии легализовал использование марихуаны

30 июля, 2018, 19:25

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии и признал все санкции за употребление марихуаны без назначения врача неконституционными

Об этом сообщает "Грузия Online".

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили и признал неконституционным штраф за употребление марихуаны без назначения врача.

Суд удовлетворил иск, считая, что штраф за употребление марихуаны противоречит Конституции Грузии, в которой указано, что "у всех есть право на свободное развитие своей личности".

Если же у человека найдут марихуану или же будет установлено ее незаконное приобретение, наказания не избежать. За 5 грамм высушенной марихуаны и 10 грамм сырой можно получить административный штраф в размере 500 лари (более $204).

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Если же речь пойдет об этом наркотике в больших количествах - тогда будет возбуждено уголовное дело. Разница лишь в том, что за приобретение и хранение до 70 грамм сухого и 100 грамм сырья марихуаны не применяется тюремное заключение.

Реализация наркотиков, в том числе марихуаны, как и раньше считается одним из самых тяжких преступлений в Грузии.