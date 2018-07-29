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Задержаны главарь и киллер одной из крупнейших наркобанд страны

В Житомирской области полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в покушении на убийство и причастности к преступной наркогруппировки, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин

"22 июля на Житомирщине неизвестные обстреляли автомобиль, двигавшийся по автодороге. В результате огнестрельное ранение получила пассажирка автомобиля, 46-летняя киевлянка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, менее чем за сутки криминалисты установили личности подозреваемых, которыми оказались жители Днепропетровской области.

"На момент задержания, один из членов банды, 32-летний житель Никополя, проживал в развлекательном комплексе на территории Житомирского района. По имеющейся информации, он выполнял роль киллера в группировке. Во время обыска в арендуемом жилье полицейские изъяли автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами, две тротиловые шашки, механические взрыватели и две упаковки пластида", - отметили в полиции.

Кроме того, изъяты другие вещественные доказательства, включая "черную бухгалтерию" по операциям с наркотиками.

Задержанному сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 140 тыс.грн. Подозреваемый внес залог и вышел на свободу, но правоохранители его задержали вновь по подозрению в совершении покушения на убийство.

В.Аброськин сообщил, что 28 июля полиция задержала и 44-летнего главаря банды. Он ехал в Житомир поддержать своего соратника, но по дороге попал в ДТП. Во время осмотра места происшествия в его автомобиле полиция изъяла пистолет с глушителем, крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте, а также наркотики.

По словам В.Аброськина, задержанные являются членами одной из крупнейших организованных преступных организаций, действующих на территории Украины. В эту банду входило около 30 членов.

"Указанные лица относятся к одной из крупнейших преступных организаций, действующих на территории Украины. Члены организации занимаются поставкой и реализацией наркотических средств на территории государства", - отметил он, добавив, что члены преступной организации имели коррумпированные связи в правоохранительных органах, в частности в судах.

В полиции отметили, что лидера преступной организации задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.

Сейчас правоохранители проверяют информацию относительно причастности злоумышленников к серии преступлений с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия, совершенных на территории Украины.

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