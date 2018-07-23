 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украину из Европы через курьеров возили кокаин и экстази


фото: ssu.gov.ua
На Харьковщине правоохранители разоблачили и блокировали деятельность транснациональной организованной группировки торговцев кокаином

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Выяснилось, что наркодельцы организовали контрабандные поставки кокаина из одной из стран Европы. Этот наркотик крупными партиями сбывали в Украине, куда его курьеры ввозили.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази. Впоследствии в Харькове задержали одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков за 30 тысяч евро.

"У наркодельца изъято три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более трехсот граммов. По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой во время спецоперации партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет почти полтора миллиона гривен", - подчеркнули в ведомстве.

По этому делу открыли уголовное производство по признакам ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах). Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

23 июля, 2018 понедельник

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать