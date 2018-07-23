В Украину из Европы через курьеров возили кокаин и экстази

23 июля, 2018, 11:20

На Харьковщине правоохранители разоблачили и блокировали деятельность транснациональной организованной группировки торговцев кокаином

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Выяснилось, что наркодельцы организовали контрабандные поставки кокаина из одной из стран Европы. Этот наркотик крупными партиями сбывали в Украине, куда его курьеры ввозили.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази. Впоследствии в Харькове задержали одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков за 30 тысяч евро.

"У наркодельца изъято три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более трехсот граммов. По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой во время спецоперации партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет почти полтора миллиона гривен", - подчеркнули в ведомстве.

По этому делу открыли уголовное производство по признакам ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах). Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.