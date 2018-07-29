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Янукович подал в суд на Луценко, - СМИ


фото: segodnya.ua
Бывший президент Виктор Янукович, который сейчас скрывается от украинского правосудия в России, подал в Печерский районный суд Киева иск Генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации

Об этом говорится в решении суда, передает LB.ua.

Согласно постановлению, суд принял исковое заявление Януковича, которое он подал в суд еще 23 июня, к рассмотрению. Однако, в постановлении не указывается, что именно он просит опровергнуть.

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Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10:00 13 сентября.

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Кроме того, суд обязал ГПУ и Луценко в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства оставить отзыв на иск.

Справка

28 ноября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, 30 июля районный суд Киева начнет судебные дебаты между сторонами процесса по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
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