Янукович подал в суд на Луценко, - СМИ
Об этом говорится в решении суда, передает LB.ua.
Согласно постановлению, суд принял исковое заявление Януковича, которое он подал в суд еще 23 июня, к рассмотрению. Однако, в постановлении не указывается, что именно он просит опровергнуть.
Читайте также: Как Кремль делает из Януковича козла отпущения
Заседание по рассмотрению иска экс-президента к генпрокурору назначено на 10:00 13 сентября.
Читайте также: 10 тезисов российской пропаганды относительно Майдана, которые продвигают адвокаты Януковича в суде, и их опровержение
Кроме того, суд обязал ГПУ и Луценко в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства оставить отзыв на иск.
Справка
28 ноября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, 30 июля районный суд Киева начнет судебные дебаты между сторонами процесса по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-