Как Кремль делает из Януковича козла отпущения

20 апреля, 2018, 14:15

Защита в суде отнюдь не защищает своего подзащитного. То, что делают адвокаты, свидетели и сам Янукович, - это легализация российских указаний

Те, кто следят за судебным процессом по госизмене Виктора Януковича, могли заметить изменения в стратегии защиты бывшего президента. Если ранее адвокаты подсудимого утверждали, что никакого письма с призывом к президенту Российской Федерации Владимира Путина ввести войска Виктор Янукович не писал, то теперь версия изменилась в корне.

2 апреля на пресс-конференции в Москве президент-беглец заявил, что письмо Путину таки было. Но, по словам Януковича, это было письмо-обращение о начале консультаций по поводу введения "полицейско-миротворческой миссии" на основании двустороннего российско-украинского Договора о дружбе и сотрудничестве. Янукович говорит, что написал письмо 1 апреля 2014 года, находясь в Ростове.

По его словам, то письмо, которым российский представитель Виталий Чуркин размахивал на заседании ООН 3 апреля 2014 года, то, в котором содержится четкий призыв к введению в Украину российских войск, является лишь приложением к "основному документу" - просьбе о проведении консультаций и применении на территории Украины "российских миротворцев". "Я написал два письма", - сказал Янукович на пресс-конференции.

Словно в подтверждение его слов, допрошенный по делу свидетель защиты, бывший командующий ВМС Украины Юрий Ильин рассказал суду, что знал о намерениях Виктора Януковича обратиться к президенту Российской Федерации. Именно 1 апреля 2014 года, Янукович якобы звонил Ильину и обсуждал детали по поводу начала консультаций по "изучению возможности развертывания полицейской или миротворческой миссии в Украине".

Почему "легитимный президент" рассказал о своих намерениях командующему, который в то время находился на больничном? "Он спрашивал моего мнения, как военного", - объясняет суду Ильин. Таким образом, факт написания письма-обращения стороной защиты больше не отрицается. Письмо было, но не то и не о то. Интригующе, не так ли?

Интересным во всей этой истории является то, что во время предыдущих показаний, предоставленных адвокатами Януковича, Ильин не упоминал о телефонном разговоре с Януковичем 1 апреля 2014 г. "Меня никто об этом не спрашивал", - оправдывается Ильин, когда его прямо спросили, почему в предоставленных суду стороной защиты протоколах его предварительного допроса нет даже намека на планы по поводу консультаций с РФ. Но и это еще не все нестыковки. Отвечая на вопрос прокурора, Ильин категорически отрицал, что когда-то раньше вообще давал какие-то показания адвокату Януковича Виталию Сердюку. И это при том, что в документах, предоставленных суду стороной защиты, четко записано, что Ильин был опрошен именно адвокатом Сердюком. Есть даже подпись адвоката под соответствующим протоколом.

Во время допроса случился еще один эпизод, который заслуживает отдельного внимания. Это изменения в провозглашениях о "перевороте" и "легитимном президенте". Бывший командующий Ильин утверждал, что, с одной стороны, в Киеве произошел незаконный захват власти, но одновременно он лично неоднократно пытался связаться с Александром Турчиновым, летал в Киев и даже присылал какие-то доклады о "военно-политическом положении на полуострове. При этом он был на прямой связи с Виктором Януковичем и докладывал ему каждый раз, как бывший президент, звонил, чтобы поделиться мыслями о том, что происходит в стране.

На вопрос суда, так какого же из двух главнокомандующих лично он считал действующим и почему, если воспринимал события в Киеве за захват власти, пытался коммуницировать с и.о. президентом Турчиновым, Ильин окончательно запутался, чем подтвердил, что новоназначенную власть он все же признавал, но не считал нужным подчиняться ее приказам, потому что не считал их профессионалами.

Так сколько писем все же было - одно или два - и о чем именно? Почему вдруг к Януковичу и Ильину вернулись воспоминания о просьбе консультации по миротворческой миссии? И почему просьба о консультации содержит в своем приложении призыв о вводе войск?

Почему версия, что никакого письма, предоставленного российским представителем в ООН, не было, вдруг изменилась на туманные объяснения о приложениях и забывчивых свидетелях? И зачем настолько координально изменилась стратегия защиты?

"Все чуднее и чуднее", - как говорила Алиса из сказки Льюиса Кэрролла. Давайте разбираться.

Показания Юрия Ильина должны придавать больше веса и достоверности сказанному Виктором Януковичем во время московской пресс-конференции. Путаница с предыдущим опросом свидетеля, который или проводил, или не проводил Виталий Сердюк, и в котором нет ни слова о консультациях с Россией и о миротворческой миссии, свидетельствует, что эта версия была создана буквально "на коленке".

Казалось бы, созвучные между собой показания Ильина и пресс-конференция Януковича, должны служить защите президента-беглеца. Но на самом деле это совсем не так. Информация о том, что обращение было, даже больше, содержало приложение, переданное секретариату ООН российской стороной, о введении российских войск, полностью подтверждает обвинение в государственной измене.

Ильин утверждает, что российские военные передвигались весной 2014 года по полуострову только ради защиты своих объектов. Мол чисто исполняющие функции "охраны правопорядка".

Получается, что это Янукович что-то напутал и что-то не то попросил. Причем попросил дважды. Первый раз о миротворцах, какими и были "зеленые человечки", а второй раз в приложении о вводе российских войск.

Поскольку эту версию озвучивает сам президент-беглец, нет сомнения, что именно в такой трактовке событий весны 2014 года заинтересован Кремль.

Оказывается, что это по просьбе Януковича российские военные на полуострове занимались миротворчеством. Очередная попытка обелить экс-президента – беглеца, оказалась информационной кампанией, цель которой - снять с России ответственность за военный захват украинского Крыма и проведение "референдума" под дулами автоматов.

Защита в суде отнюдь не защищает своего подзащитного. То, что делают адвокаты, свидетели да и сам Янукович, - это легализуют тезисы российской пропаганды.

Януковича топят, доказывая, что никакого вторжения не было, а была только "миротворческая миссия" по его просьбе.

С того спектакля, который разыгрывается в Соломенском суде адвокатами президента-беглеца, получается, что это именно Янукович виноват в том, что российские военные весной 2014 года вышли из казармы и захватили Крым. Россия пытается переложить всю вину за аннексию на бывшего президента Украины, который весной 2014 года писал письма, - то ли о консультации, то ли о введении миротворцев, - Владимиру Путину.

Совсем запутал беглец кремлевского престарелого монарха. Тот не разобрался, что от него хочет нелепый сын енакиевских терриконов и ошибочно оккупировал Крым. Это, оказывается, не Кремль, а сам Янукович вводил в заблуждение мировых лидеров, относительно своей "легитимности". Вон, даже командующий Юрий Ильин утверждает, что ждал приказы из Киева от Турчинова. А Янукович, получается, его только путал внезапными телефонными звонками и письмами неизвестно о чем.

Перефразируя Льюиса Кэрролла, "вся королевская конница, все королевская рать" сейчас спасают от обвинений только одного президента - Владимира Путина. Россия может придумать объяснения для мира обо всем - и о "помощи легитимному Асаду в Сирии", и о "гуманитарной миссии" по защите "восставшего народа Донбасса". Единственное, за что путинский режим не в состоянии оправдаться, - это аннексия Крыма. Поэтому Янукович, его адвокаты и свидетели защиты делают все, чтобы опосредствованно подтвердить обвинение в обращении к российскому руководству о введении то ли миротворцев, то ли полицейских, то ли военных - уже не суть.

"Виноватый во всем" Янукович нужен России, тем более Путину. Для российского руководства Янукович уже давно не подельник. Он козел отпущения, который должен ответить за преступления руководства страны-агрессора.

Есть еще одна причина, почему российская сторона делает все, чтобы Янукович был осужден украинским судом за измену. Несмотря проговаривания о том, что Крым присоединен к России на века, кремлевское руководство прекрасно понимает, что рано или поздно придется садиться за стол переговоров и по Крыму. Байка о том, что президент-беглец сам просил о ведении миротворческой миссии, делает Россию стороной, которую ввели в заблуждение. Такой себе жертвой из жертв, которая теперь дорого платит за то, что украинцы в 2014 году не смогли определиться, кто у них легитимный президент.

Обвинение Януковича дает возможность России, когда придет время, ставить вопрос о поиске конструктивных путей решения проблемы". И мы с вами уже знаем границы этого "конструктива". Повторный референдум под эгидой ООН, совместное управление Крымом с Украиной или даже аренда на сто лет, как предлагают российские и украинские "примирители". Если России удастся переложить ответственность за нарушение международного права на Виктора Януковича, он вполне может рассчитывать на роль посредника или даже потерпевшей стороны во время переговоров по Крыму.

Для Украины важно не просто доказать измену Виктора Януковича в суде, но и установить его связь со страной-агрессором. Раскрыть детали предварительного сговора по поводу расчленения и уничтожения украинского государства, в котором бывший украинский президент принимал участие, выполняя указания из Москвы. Мы должны понимать, что основным кукловодом является Владимир Путин, который сейчас пытается оставить себе пути выхода из "крымской ловушки".

Истинное правосудие - это восстановление нарушенного права. Поэтому пока Россия ищет, кого бы обвинить в собственных преступлениях, наша общая задача не дать главному преступнику шанса прикрыться женщинами, детьми и марионетками, которые якобы просили его о защите.