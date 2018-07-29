Возле Бердянска спасатели ликвидировали последствия длительного шторма - откоппаны десятки авто

29 июля, 2018, 14:17

На побережье Азовского моря почти сутки бушевал шторм, занося песком автомобили и людей на берегу

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Вчера, 28 июля в г. Бердянск ухудшились погодные условия, а именно порывы восточного ветра до 15 м/с и волны на море, что привело к частичному подтоплению проезжей части дороги.

Так, в 11:40 в районе улицы Маяковского, возле лимана, автомобили застряли в песке и самостоятельно не могли выехать.

Прибыв на место, спасатели установили, что нуждались в помощи два легковых автомобиля. Бойцы ГСЧС с помощью тросов и специального автомобиля вытащили их из района подтопления на твердое покрытие и вывезли 11 человек, из них 4 детей.

В результате происшествия никто не пострадал.

От ГУ ГСЧС привлекалось 1 единица техники и 2 человек личного состава.

Сегодня, 29 июля 2018, на побережье Азовского моря, в г.Приморск и на Обиточной косе (Запорожская обл.) спасатели вытащили с размытых дорог 36 автомобилей и эвакуировали 86 человек.

"Так, в 11:20 в районе базы отдыха "Автотурист" люди пытались уехать, но из-за промоин и подъема уровня воды автомобили застряли в песке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этом регионе наблюдались порывы восточного ветра до 12 м/с и ливень.

Прибывшие спасатели установили, что в помощи нуждались более десятка автомобилей. Сотрудники ГСЧС с помощью тросов и специального автомобиля вытащили из района подтопления на сушу 11 легковых автомобилей и вывезли 46 человек, из них девять детей.

От Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава.

Кроме того, на косе Обиточная из-за резкой смены направления ветра (северо-восточного и восточного), начался шторм и колебания уровня воды, что привело к размыву дороги.

Сотрудники Бердянского лесного хозяйства в Приморском районе на тракторе МТЗ и УАЗе вытащили 25 автомобилей и вывезли 40 человек.

Отмечается, что в результате событий никто не пострадал.

Как информирует пресс-служба ГСЧС, ситуация контролируется, проводится постоянный мониторинг, подразделения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области находятся в боевой готовности к действиям по назначению.