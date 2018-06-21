453 человека утонули в украинских водоемах с начала года

21 июня, 2018, 10:22

С начала года в водоемах Украины утонуло 453 человека, среди которых 43 ребенка

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что только с начала июня в водоемах страны погибло 135 украинцев. Этот показатель значительно превышает прошлогодние июньские показатели.

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - подчеркнули в ГСЧС.

За это спасатели напомнили украинцам элементарные правила безопасности, которые позволят обезопасить жизнь: