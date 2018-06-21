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453 человека утонули в украинских водоемах с начала года

С начала года в водоемах Украины утонуло 453 человека, среди которых 43 ребенка

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что только с начала июня в водоемах страны погибло 135 украинцев. Этот показатель значительно превышает прошлогодние июньские показатели.

"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии", - подчеркнули в ГСЧС.

За это спасатели напомнили украинцам элементарные правила безопасности, которые позволят обезопасить жизнь:

  • отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
  • никогда не ныряйте в незнакомых местах;
  • не оставляйте детей без присмотра возле воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;
  • не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
  • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;
  • температура воды должна быть не ниже +17 °С;
  • плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут;
  • следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;
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