Синоптики обещают до +32°, дожди - лишь кое-где
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
"Днем в западных, южных, Винницкой и Житомирской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-22°; днем 27-32°, на Прикарпатье местами 23-25°", - говорится в сообщении.
В частности, в Киеве днем без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура днем 28-30°.
На Киевщине также днем без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура днем - 27-32°.
Согласно прогнозу на 30-31 июля, в Украине осадки не ожидаются, лишь днем в западных, 30 июля местами и в северных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 27-32°, в южных и восточных областях до 36°.
В столице днем 30 июля местами возможны кратковременный дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°.
1 - 2 августа в западных и большинстве южных областей кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°; в южных областях ночью 18-23°, днем 28-33°.
В Киеве в эти дни осадки не прогнозируются. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.
- Как сообщалось, журналисты рассказали, как Берлин защищается от ливней.
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