Синоптики обещают до +32°, дожди - лишь кое-где

29 июля, 2018, 09:33

В западных, южных, Винницкой и Житомирской областях в воскресенье вероятны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков, днем до 32°

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Днем в западных, южных, Винницкой и Житомирской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-22°; днем 27-32°, на Прикарпатье местами 23-25°", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве днем без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура днем 28-30°.

На Киевщине также днем без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура днем - 27-32°.

Согласно прогнозу на 30-31 июля, в Украине осадки не ожидаются, лишь днем в западных, 30 июля местами и в северных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 27-32°, в южных и восточных областях до 36°.

В столице днем 30 июля местами возможны кратковременный дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°.

1 - 2 августа в западных и большинстве южных областей кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°; в южных областях ночью 18-23°, днем 28-33°.

В Киеве в эти дни осадки не прогнозируются. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.