"Город-губка": журналисты рассказали, как Берлин защищается от ливней

28 июля, 2018, 22:58

Ливни, обрушившиеся на Киев, наносят огромный вред. В столице ФРГ уже знают, как реагировать на дождевые аномалии. Берлин реализует концепцию "города-губки", по которой осадки аккумулируются в зеленых насаждениях

Прошлым летом немецкая столица также страдала от аномальных дождей. 29 июня 2017 вошло в историю Берлина - за 24 часа город принял четырехмесячную норму осадков. Улицы затопило, метро остановилось, аэропорты закрылись, а вечером в интернете появилось видео пешехода, который плывет кролем по проезжей части. Дождевая канализация не справилась с тоннами воды, в Берлине было объявлено чрезвычайное положение, передает DW.

Стихийные бедствия тогда в столице Германии, а теперь и в столице Украины наглядно проиллюстрировали предостережения метеорологов: одним из прямых последствий глобального изменения климата становятся рекордные по мощности ливни. Чтобы сократить риск наводнений и снизить нагрузку на ливневую канализацию, мэрия Берлина и городская компания водоснабжения внедряют в городе программу экономного обращения с дождевой водой, которую сокращенно называют "Город-губка".

Сущность концепции сводится к кардинальному пересмотру подхода к дождевой воде. Традиционно градостроители пытались максимально быстро отвести водные массы из улиц в дождевую канализацию. Но, очевидно, канализация все меньше может вынести таких нагрузок. Концепция "губки", которая родилась в Китае, предполагает противоположный подход: кусты, деревья и газоны на крышах, фасадах и в общественных местах "впитывают" дождевую воду.

Кроме этого, архитекторы планируют мультифункциональные общественные места - например, детские площадки или газоны, которые во время дождя превращаются во временные "лужи". Собранная таким образом дождевая вода или испаряется на месте, или используется для охлаждения зданий.

Этот подход уже реализован в некоторых районах Берлина, самый известный из которых - Потсдамская площадь в центре города. Там практически весь дождь аккумулируется на месте, в дождевую канализацию не попадают ни капли. Как говорят в городской компании по водоснабжению, именно такие автономные кварталы справились с рекордным ливнем в конце июня прошлого года лучше всего.

Идея "города-губки" - часть большого проекта по адаптации инфраструктуры Берлина к последствиям глобального изменения климата. По всему Берлину уже насчитывается более 18 тыс. озелененных крыш, в частности - крыша здания городской компании по водоснабжению. Когда выходишь на нее, оказываешься словно на поляне посреди леса: под ногами мох и трава, сквозь которую тут и там пробиваются на свет грибы.

Другой пример - новостройки в районе Адлерсхофе, где не только крыши, но и фасады покрыты растениями - дождевая вода скапливается на крыше и медленно стекает фасадом, охлаждая дом и помогая его владельцам сэкономить на кондиционерах. Или больница в районе Фридрихсхайн, которая после ремонта была отключена от дождевой канализации и теперь справляется с атмосферными осадками самостоятельно. Более того, мэрия планирует ввести субсидии для домовладельцев, которые озеленят свои крыши до такой степени, что те будут аккумулировать как минимум 60% осадков. И разгрузят городскую канализацию.