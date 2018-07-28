 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Город-губка": журналисты рассказали, как Берлин защищается от ливней

Газон-губка на крыше здания Берлинского водоканала
Ливни, обрушившиеся на Киев, наносят огромный вред. В столице ФРГ уже знают, как реагировать на дождевые аномалии. Берлин реализует концепцию "города-губки", по которой осадки аккумулируются в зеленых насаждениях

Прошлым летом немецкая столица также страдала от аномальных дождей. 29 июня 2017 вошло в историю Берлина - за 24 часа город принял четырехмесячную норму осадков. Улицы затопило, метро остановилось, аэропорты закрылись, а вечером в интернете появилось видео пешехода, который плывет кролем по проезжей части. Дождевая канализация не справилась с тоннами воды, в Берлине было объявлено чрезвычайное положение, передает DW.

Стихийные бедствия тогда в столице Германии, а теперь и в столице Украины наглядно проиллюстрировали предостережения метеорологов: одним из прямых последствий глобального изменения климата становятся рекордные по мощности ливни. Чтобы сократить риск наводнений и снизить нагрузку на ливневую канализацию, мэрия Берлина и городская компания водоснабжения внедряют в городе программу экономного обращения с дождевой водой, которую сокращенно называют "Город-губка".

Сущность концепции сводится к кардинальному пересмотру подхода к дождевой воде. Традиционно градостроители пытались максимально быстро отвести водные массы из улиц в дождевую канализацию. Но, очевидно, канализация все меньше может вынести таких нагрузок. Концепция "губки", которая родилась в Китае, предполагает противоположный подход: кусты, деревья и газоны на крышах, фасадах и в общественных местах "впитывают" дождевую воду.

Кроме этого, архитекторы планируют мультифункциональные общественные места - например, детские площадки или газоны, которые во время дождя превращаются во временные "лужи". Собранная таким образом дождевая вода или испаряется на месте, или используется для охлаждения зданий.

Этот подход уже реализован в некоторых районах Берлина, самый известный из которых - Потсдамская площадь в центре города. Там практически весь дождь аккумулируется на месте, в дождевую канализацию не попадают ни капли. Как говорят в городской компании по водоснабжению, именно такие автономные кварталы справились с рекордным ливнем в конце июня прошлого года лучше всего.

Идея "города-губки" - часть большого проекта по адаптации инфраструктуры Берлина к последствиям глобального изменения климата. По всему Берлину уже насчитывается более 18 тыс. озелененных крыш, в частности - крыша здания городской компании по водоснабжению. Когда выходишь на нее, оказываешься словно на поляне посреди леса: под ногами мох и трава, сквозь которую тут и там пробиваются на свет грибы.

Другой пример - новостройки в районе Адлерсхофе, где не только крыши, но и фасады покрыты растениями - дождевая вода скапливается на крыше и медленно стекает фасадом, охлаждая дом и помогая его владельцам сэкономить на кондиционерах. Или больница в районе Фридрихсхайн, которая после ремонта была отключена от дождевой канализации и теперь справляется с атмосферными осадками самостоятельно. Более того, мэрия планирует ввести субсидии для домовладельцев, которые озеленят свои крыши до такой степени, что те будут аккумулировать как минимум 60% осадков. И разгрузят городскую канализацию.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

28 июля, 2018 суббота

27 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать