Российские хакеры атаковали ведущие медиакомпании Германии

29 июля, 2018, 13:13

Немецкие медиакомпании ZDF и WDR подверглись атаке российских хакеров

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что IT-сети обеих общественно-правовых компаний в начале июня были атакованы хакерской группой Sandworm.

Согласно Der Spiegel, ссылающемуся на источники в структурах по безопасности, ZDF подтвердила факт хакерской атаки, в то время как WDR отказалась от комментариев, объяснив это причинами, связанными с техникой безопасности. ZDF уточнила, что нападению подверглись менее десяти ее компьютеров, при этом утечки данных не произошло.

Федеральная прокуратура ФРГ намерена поручить расследование инцидента ведомству по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Федеральное ведомство по охране конституции около двух недель назад сообщило, что немецкие медиакомпании и организации, занимающиеся исследованиями в сфере химического оружия, стали мишенью профессиональной кибератаки, следы которой ведут к русской хакерской группы Sandworm.

Как сообщает Der Spiegel, мишенью российских хакеров могла также стать швейцарская лаборатория в городе Шпиц, участвовавшая в анализе вещества, с помощью которой в марте в Великобритании был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипач и его дочь Юлия.