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Шпионы России и еще 2 стран наиболее активно пытаются украсть секреты США. Зачем это Кремлю

В американской разведке выяснили, что Россия, Иран и Китай являются тремя странами, которые наиболее активно занимаются экономическим шпионажем в США

Об этом говорится в отчете американской Национальной разведки, сообщает издание Chicago Tribune.

В частности, иранские хакеры, известные как "Rocket Kitten", неоднократно направляли атаки против американских оборонных предприятий в надежде украсть информацию, чтобы ускорить ракетные и космические программы Тегерана.

Российские хакеры в прошлом году "сломали" десятки энергетических компаний США. Китайская кибер-шпионская группа под названием APT10 неустанно атакует инженерные, телекоммуникационные и аэрокосмические отрасли США.

"Внешнеэкономическое и промышленный шпионаж против США по-прежнему представляет собой серьезную угрозу процветанию Америки, ее безопасности и конкурентным преимуществам. Китай, Россия и Иран выделяются как тройка наиболее способных и активных кибер-акторов, связанных с экономическим шпионажем и потенциальным хищением коммерческой тайны и частной информации США", - говорится в отчете.

В частности, согласно докладу, Россия проводит кибероперации для сбору информации, которая может помочь Москве принимать решения и принести пользу ее экономическим интересам. Эксперты говорят, что России необходимо делать инвестиции в технологии и другие секторы для увеличения своего ВВП.

"На поддержку этой цели российские разведывательные службы провели сложные и широкомасштабные хакерские операции для сбора конфиденциальной информации о бизнес и технологии США", - рассказывают в американской разведке.

Отмечается, что попытки Кремля модернизировать военную сферу также, вероятно, будут мотивирующим фактором, чтобы украсть интеллектуальную собственность США.

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