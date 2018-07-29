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На Донбассе за сутки погибли двое бойцов

На протяжении прошлых суток, 28 июля, противник 25 раз открывал огонь по позициям наших войск на Донбассе, в том числе трижды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, сообщается в утренней сводке по состоянию на 7:00 29 июля.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы, информируют в штабе.

Также, враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить дежурные огневые средства, понеся потери противник отступил.

За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четверо оккупантов уничтожены, еще шестеро - ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников вблизи Крымского, Опытного и Павлополя.

Подробнее о событиях в районе проведения операции проинформируют во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.

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