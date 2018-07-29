На Донбассе за сутки погибли двое бойцов
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, сообщается в утренней сводке по состоянию на 7:00 29 июля.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы, информируют в штабе.
Также, враг предпринял попытку захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское силами диверсионно-разведывательной группы. Объединенные силы были вынуждены применить дежурные огневые средства, понеся потери противник отступил.
За минувшие сутки в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четверо оккупантов уничтожены, еще шестеро - ранены.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников вблизи Крымского, Опытного и Павлополя.
Подробнее о событиях в районе проведения операции проинформируют во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.
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