Медведчук войдет в партию Рабиновича "За життя"

29 июля, 2018, 13:21

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук принял приглашение вступить в партию "За життя" и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией

Об этом заявил народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина".

Он отметил, что 25 июля в прямом эфире представлял программу своей партии – а зрители голосовали за тех, кому можно доверить то или иное направление.

"Украинцы предложили, чтобы Виктор Медведчук возглавил направление по восстановлению мира с Россией, возобновлению переговоров с СНГ", – отметил Рабинович.

По его словам, в среду он пригласил Виктора Медведчука в свою партию – в четверг разговаривал с ним и тот согласился.

"Он, академик медицины Евгений Педаченко и Виктор Суслов (спец по экономике) уже согласились вступить в нашу партию – с чем я и поздравляю команду "За життя", – заявил депутат.

Рабинович добавил, что Валентин Наливайченко и Виталий Шабунин, за которых тоже проголосовали избиратели, отказались от предложения, которое он нехотя сделал.

Лидер "За життя" сказал, что предлагает провести референдум на тему, какую страну строить.

"Мы предлагаем швейцарский тип. Швейцарию Восточной Европы – независимое, нейтральное, внеблоковое государство", – заявил Рабинович.

Пресс-служба Медведчука также сообщила, что тот принял предложение Рабиновича.

"Я поддерживаю программу, цели и задачи партии "За життя" – партии мира и созидания, которую, уверен, поддержат и миллионы украинцев. Я принимаю предложение Вадима Рабиновича и спасибо ему и всем, кто выразил мне доверие, проголосовал за мою кандидатуру", – заявил кум президента России.

"Мир на Донбассе, возобновление отношений с Российской Федерацией и странами СНГ – вот ключевые задачи, которые стоят перед Украиной, перед всеми нами", – добавил Медведчук.