Активисты сорвали встречу новой политической силы Медведчука и Витренко

19 июля, 2018, 16:10

Активисты и националисты С14 сорвали встречу соратников Медведчука и Витренко в Украинском доме

Об этом сообщил координатор С14 Сергей Мазур в Facebook.

Отмечается, что одним из организаторов была Наталия Миролюб - участник партии "Украинский выбор" и инициативы бизнесменов "Мы любим Россию".

"За несколько часов до мероприятия активисты пытались пообщаться с директором Укрдома, чтобы донести свою позицию. Однако ни он, ни менеджер мероприятий не считали нужным это сделать. Поэтому шабаш не состоялся исключительно благодаря неравнодушным гражданам. В том числе активистам С14”, - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июля 2018 года в Киеве в зале Украинского дома должен был состояться "Форум объединения патриотических сил". Именно такое приглашение получили представители различных СМИ от так называемой Коалиции внепарламентских партий и общественных организаций Украины "Коалиция достоинства - коалиция единства".

"Цензор.НЕТ" сообщает, что письмо-приглашение подписал Николай Габер.

"В 1999 году он баллотировался на пост президента Украины, выполняя роль технического кандидата известной последовательницы прогрессивного социализма "русского мира" Натальи Витренко. А политическая сила Натальи Витренко всегда служила своеобразным инкубатором для проектов Виктора Медведчука", - отмечает издание.