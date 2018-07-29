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Более 200 украинских туристов не могут вылететь из Хургады

Более двух сотен украинских отдыхающих застряли в египетском курортном городе Хургада без возможности вылететь во Львов с утра 28 июля

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на однуз туристок, Татьяну.

По ее словам, самолет с отдыхающими должен был вылететь в субботу в 7:20 утра по местному времени (8:20 по Киеву), но самолет сломался.

"Нам сказали, что сдулось колесо и оно требует замены. Его пообещали привезти из Киева, но самолет из Киева также не прилетел. Нас продержали в самолете час, позже сказали выходить и забирать свои вещи. Два часа держали без воды, без еды в багажном отделении аэропорта, затем люди подняли скандал и нас отвезли в отель", - рассказала Татьяна.

Отдыхающая говорит, что застрявших туристов лишь раз покормили и пообещали на 11 час отвезти в аэропорт. В указанное время пассажиры самолета собрались в вестибюле отеля, но за ними никто не приехал.

"Нам сказали, что непонятно, когда будет самолет – завтра или послезавтра. Мы звонили в посольство, на горячую линию туроператора "Join Up!", но ответа нет... 220 человек, много беременных, детей. Мы просто мучаемся! Сидим в вестибюле – кто на полу, кто где. Без воды, без денег, потому что уже конец отдыха", - рассказывает Татьяна.

В пресс-службе "Join Up!" подтвердили проблемы с задержкой рейса.

"Рейс задержан по причине пробития шасси в самолете, соответственно, это занимает много времени, чтобы заменить колесо, устранить эту техническую неисправность. Туристам было предоставлено проживание и питание", - сообщили в компании.

Позднее туристка Татьяна сообщила: "Появился представитель "Join up!" и предоставил два автобуса на расселение людей в соседний отель. Часть нас (тех, кто с детьми) поселят сейчас в "Олд Пэлэс".

Отдыхающим пообещали в 7 утра забрать до аэропорта и в 10 утра самолет должен вылететь во Львов.

"Мы не очень верим в обещания (их сегодня тоже было много)... Говорят, что ночью привезут запасное колесо к шасси и двух инженеров из Киева, которые будут его чинить...", - отметила Татьяна.

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