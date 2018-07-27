Молдовская авиакомпания возобновляет рейсы Киев-Кишинев

27 июля, 2018, 22:05

Молдовская авиакомпания Air Moldova с 1 августа 2018 года возобновляет рейсы по маршруту Киев-Кишинев

Об этом сообщили в международном аэропорту "Борисполь", передает "Интерфакс-Украина".

Рейс Киев-Кишинев будет выполняться шесть раз в неделю (кроме субботы) с вылетом из Киева в 17:10, а с 22 сентября - ежедневно.

Маршрут будут обслуживать самолеты Airbus A319 со 134 креслами на борту и Embraer E190 со 111 креслами на борту.

Пассажирам предложат обслуживание бизнес- и эконом-класса, питание на борту и бесплатную регистрацию.