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Молдовская авиакомпания возобновляет рейсы Киев-Кишинев

Молдовская авиакомпания Air Moldova с 1 августа 2018 года возобновляет рейсы по маршруту Киев-Кишинев

Об этом сообщили в международном аэропорту "Борисполь", передает "Интерфакс-Украина".

Рейс Киев-Кишинев будет выполняться шесть раз в неделю (кроме субботы) с вылетом из Киева в 17:10, а с 22 сентября - ежедневно.

Маршрут будут обслуживать самолеты Airbus A319 со 134 креслами на борту и Embraer E190 со 111 креслами на борту.

Пассажирам предложат обслуживание бизнес- и эконом-класса, питание на борту и бесплатную регистрацию.

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