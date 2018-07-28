Великобритания введет налог на фейковые новости

28 июля, 2018, 21:31

Британская парламентская комиссия предложила бороться с недостоверными новостями с помощью дополнительных налогов. Парламентарии предложили брать плату за распространение fake news из таких интернет-компаний, как Facebook, Google и Twitter

Британские народные избранники также считают необходимым предоставить компаниям особый статус, предусматривающий повышенную ответственность за распространяемые данные, передает RFI.

"Мы сейчас столкнулись с кризисом использования данных в интернете и манипуляцией персональными данными", - говорится в докладе Комиссии по цифровым технологиям, культуре и медиа при палате общин. Доклад должен быть опубликован в воскресенье, 29 июля, однако некоторые его части уже оказались в свободном доступе. Комиссия также отметила, что "существующие юридические рамки не адаптированы к цифровому миру, что быстро развивается".

В течение последних месяцев британская комиссия изучала возможные меры реагирования на появление фальшивых новостей и пыталась измерить силу их воздействие на результаты выборов в Соединенном Королевстве.

Президент Комиссии Дэмиан Коллинз считает, что Facebook и другие платформы должны усилить защиту пользовательских данных. Он предложил пересмотреть статус интернет-компаний и положить на корпорации большую ответственность за данные пользователей. По мнению Коллинза, благодаря этому компании больше не смогут отказываться от ответственности за утечку информации, ссылаясь на то, что на их серверах данные "всего лишь хранятся".

Введение налогов для компаний, также предложенное Комиссией, должно помочь, в частности, профинансировать программы обучения цифровой грамотности в Британии.

"Цифровая культура должна стать "четвертой несущей стеной" базового образования наряду с чтением, письмом и математикой", - отметили представители Комиссии.

Британская Комиссия также вновь обратилась к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой лично приехать на заседание, чтобы "ответить на многочисленные вопросы, на которые Facebook пока не дал удовлетворительного ответа". Впервые Цукерберга позвали в британский парламент в марте, однако миллиардер решил отправить на встречу одного из своих заместителей.