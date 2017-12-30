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Великобритания угрожает Facebook и Twitter санкциями

Лондон грозится наложить санкции на социальные сети Facebook и Twitter, если те не обнародуют информацию об активности аккаунтов из России во время Brexit

Об этом сообщает The Guardian.

Компаниям Facebook и Twitter дали время до 18 января, чтобы предоставить отчет о русской кампании дезинформации на своих платформах.

"Если вы не можете эффективно контролировать свою платформу, если вы будете игнорировать запросы на противодействие, если вы не сможете эффективно осуществлять действия мониторинга и блокировать проблематичный контент, то мы введем санкции против вас", - заявил Дамиан Коллинз, глава комитета по вопросам цифровой безопасности.

Глава департамента уже обращался к компаниям с просьбой предоставить информацию относительно влияния РФ через интеренет, но ответы были общие и неудовлетворительные.

По словам Коллинза, правительство получило "более объяснений от журналистов и ученых, чем от представителей социальных сетей".

Пока неизвестно, какую форму будут иметь санкции. Прогнозируют, что правительство нацелится на рекламу в социальных сетях, без которой они не смогут получать прибыль.

В информации, которую Facebook и Twitter передали британским властям, указывалось, что они получили небольшую сумму денег от российских аккаунтов.

В частности, Facebook заявил, что только 97 центов было потрачено на рекламу, связанную с Brexit, со стороны россиян, а в Twitter заявили, что в течение этого периода получили 1 тысячу долларов от телекомпании "Russia Today".

Через несколько дней посольство РФ в Соединенном Королевстве поделилось заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации:

"Финансовые элиты США и Великобритании, которые контролируют основные средства массовой информации, разворачивают кампанию, направленную на то, чтобы Facebook, Google и Twitter были под строгим контролем, якобы из-за использования этих интернет-ресурсов экстремистами. Россия много раз становилась жертвой фейковых новостей в социальных сетях, но она никогда не ограничивала свободу слова в интернете".

Издание напоминает, что на самом деле российская власть заблокировала тысячи сайтов после переизбрания Владимира Путина в 2012 году.

В США Facebook и Twitter проводили широкомасштабные расследования, которые выявили значительное вмешательство со стороны РФ. Facebook обнаружил 470 российских учетных записей и страниц, так называемых "ольгинских троллей", а Twitter предоставила Конгрессу список 2752 аккаунтов, которые, по мнению компании, были связаны с организацией.

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