В Яремче открылся 25-й юбилейный Международный гуцульский фестиваль
28 июля, 2018, 18:36
После торжественного открытия музыкальные коллективы, которые пришли на праздник, прошлись по центральной улице городка
На празднике присутствует много туристов, передает Еспресо.TV.
Вечером продолжатся конкурсные отборы. Члены жюри будут оценивать творческие работы участников музыкального соревнования.
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Завершение фестиваля состоится завтра и будет иметь вид большого концерта с участием победителей. Также будут представлены кино-работы гуцульских мастеров.
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