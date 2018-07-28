Эксперт рассказал, хватает ли снарядов украинским военным

28 июля, 2018, 20:35

С начала войны с Россией на Донбассе украинские артиллеристы использовали 20% собственного арсенала

Об этом со ссылкой на собственные данные, заявил военный эксперт, глава правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV.

"Есть информация от артиллеристов. На начало конфликта у нас было суммарно 3 млн тонн артиллерийских боеприпасов. За весь этот период - 4 года - в АТО, на полигонах, стрельбах и т.д. мы потеряли около 20%", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "рано или поздно эти проценты закончат", поэтому сегодня Украина разворачивает "производство собственных снарядов всей номенклатуры".

При этом ВСУ и Нацгвардия имеют достаточное количество обычных обломочных артиллерийских боеприпасов, тогда как активно реактивных снарядов и снарядов системы "Гиацинт" есть "значительно меньше", добавил Чмут.