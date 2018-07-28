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Эксперт рассказал, хватает ли снарядов украинским военным

С начала войны с Россией на Донбассе украинские артиллеристы использовали 20% собственного арсенала

Об этом со ссылкой на собственные данные, заявил военный эксперт, глава правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV.

"Есть информация от артиллеристов. На начало конфликта у нас было суммарно 3 млн тонн артиллерийских боеприпасов. За весь этот период - 4 года - в АТО, на полигонах, стрельбах и т.д. мы потеряли около 20%", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "рано или поздно эти проценты закончат", поэтому сегодня Украина разворачивает "производство собственных снарядов всей номенклатуры".

При этом ВСУ и Нацгвардия имеют достаточное количество обычных обломочных артиллерийских боеприпасов, тогда как активно реактивных снарядов и снарядов системы "Гиацинт" есть "значительно меньше", добавил Чмут.

  • Тарас Чмут и Александр Аргат с "Украинского милитарного центра" ведут посвященную вопросам войны и вооружения еженедельную рубрику "Эфир "4_5_0" на телеканале "Еспресо" каждую субботу после выпуска новостей в 17.00.
  • В каждой своей программе они подчеркивают, что пользуются исключительно открытыми данными и не нарушают режима государственной тайны.
  • Сегодняшний выпуск был посвящен украинской артиллерии.
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