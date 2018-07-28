28 июля, 2018, 17:39

Вооруженные Силы Украины имеют на своем вооружении не менее 300 противотанковых гармат- "рапир" калибром 100-мм

Об этом заявил военный эксперт, глава правления "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут в эфире Еспресо.TV.

"Если в одной бригаде - 12 пушек, то в целом в Украине не менее 300", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что эти цифры "очень условные", поскольку "штаты постоянно меняются... появляются военные резервы, появляются войска территориальной обороны, где есть свои бригады и тоже должны быть свои средства поражения, то мы получаем из заграницы, покупаем, что-то мы расконсервируем".

Кроме того, с 2014 года на вооружение ВСУ активно возвращаются самоходные пушки "Гвоздика" калибра 122-мм, которые перед этим уже снимали с вооружения. Они могут стрелять на 12-15 км.

"Украинская артиллерия - это такая большая, мощная и объемная сила", - добавил Чмут.