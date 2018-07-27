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В метро Киева станут показывать улицы, которые пассажиры будут проезжать под землей


фото: Громадське
В 500 вагонах метро появятся надземные изображения улиц, которые пассажиры проезжают под землей

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на компанию "Транс-Медиа".

В 500 вагонах из 822 существующих появятся надземные изображения улиц, которые пассажиры проезжают под землей. Изображения будут выводить на телевизоры, размещенные в вагонах. На экраны телевизоров будут выводить не только улицы, но и остановки общественного транспорта, входы и выходы из метро, достопримечательности поблизости.

Директор компании "Транс-Медиа" Олег Хаврук сказал, что выведения на экраны информации о ближайшей станции недостаточно для информирования киевлян и гостей столицы, поэтому они решили усовершенствовать систему.

Пасажирить увидят не синхронную съемку, а трансляцию загруженных изображений. Для такой услуги сняли 52 ролика с помощью беспилотников.

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